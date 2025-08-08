Jens Hanefeld Ex-VW-Lobbyist wird neuer Botschafter in den USA

Jens Hanefeld: Der Diplomat und Ex-Lobbyist wird neuer deutscher Botschafter in den USA. (Quelle: picture alliance/Frank May)

Jens Hanefeld wird neuer deutscher Botschafter in den USA. Der Ex-VW-Lobbyist ist dabei nicht unumstritten.

Der Diplomat Jens Hanefeld wird Deutschlands neuer Botschafter in den USA. Er freue sich "sehr, nach Washington zurückzukehren – dieses Mal als designierter Botschafter Deutschlands in den Vereinigten Staaten", schrieb Hanefeld am Freitag im Onlinedienst X. "Unsere Nationen verbinden eine tiefe Freundschaft, gemeinsame Werte und globale Verantwortung." Er freue sich nun darauf, "diese Partnerschaft zu stärken", schrieb Hanefeld.

Der Diplomat begann seine Karriere im Auswärtigen Amt Anfang der 90er Jahre. Bereits von 1997 bis 2000 arbeitete er an der Botschaft in Washington. Von 2001 an diente er verschiedenen Staatssekretären im Auswärtigen Amt als persönlicher Referent. Von 2005 bis 2009 war er Leiter des Büros der Staatssekretäre im Auswärtigen Amt, anschließend kehrte er nach Washington zurück, wo er zur Nummer zwei der deutschen Botschaft in der US-Hauptstadt aufstieg.

2014 wechselte Hanefeld dann in die Wirtschaft und wurde Leiter Internationale & Europäische Politik des VW-Konzerns. Während dieser Zeit gewährte ihm das Auswärtige Amt Sonderurlaub. Seine Tätigkeit als Auto-Lobbyist als beurlaubter Beamter stieß damals auf Kritik.

In Hanefelds Zeit bei VW fiel der sogenannte Dieselskandal. Volkswagen gab 2015 zu, rund elf Millionen Autos manipuliert zu haben, sodass sie niedrigere Stickoxid-Emissionswerte aufwiesen. VW zahlte weltweit Milliarden-Strafen, Entschädigungen und Gerichtskosten - den Löwenanteil davon in den USA.