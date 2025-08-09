Feinde könnten sie benutzen US-Air-Force will auf Cybertrucks schießen

Von t-online , wan Aktualisiert am 09.08.2025 - 04:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Cybertruck von Tesla. Die US-Air-Force will einige Modelle kaufen, um sie als Ziele für Übungen zu verwenden. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Richard B. Levine/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Cybertrucks von Tesla sollen der US-Luftwaffe als Übungs-Zielscheibe dienen. Man will in realen Situationen feindliche Angriffe testen.

Die US-Air-Force hat offenbar vor, mehrere Cybertrucks des Herstellers Tesla zu kaufen. Diese sollen aber nicht zu Militärfahrzeugen umgebaut werden, sondern als Ziele dienen, berichtet die Militärfachseite TWZ.

Loading...

Zwei Pickups von Elon Musks Firma sollen neben 31 weiteren Fahrzeugen in einem Testzentrum Beschuss ausgesetzt werden. Dies belegen Dokumente, die online veröffentlicht wurden. Demnach sollen mehrere Modelle, von Pickups über SUVs bis zu Vans von der Air Force in einem Testgelände der Armee von Raketen angegriffen werden. Die Luftwaffe gibt an, dass sie diese Fahrzeuge für diesen Zweck braucht, insbesondere wegen der Aussicht, dass nicht näher spezifizierte Feinde in Zukunft damit unterwegs sein könnten. Man wolle testen, wie man solche möglichen Gegner am besten angreifen kann.

Die Tesla-Fahrzeuge seien der Ausschreibung zufolge deshalb besonders interessant, weil sie ein "aggressives und futuristisches Design" haben, das sich mit seinem unlackierten Edelstahlgehäuse von der Konkurrenz abhebe. "Darüber hinaus bietet seine 48-Volt-Elektroarchitektur eine Leistung und Effizienz, ein Merkmal, das die Konkurrenz erst zu entwickeln beginnt. Ausführliche Internetrecherchen und Branchenkontakte fanden laut Dokument keine Fahrzeuge mit vergleichbaren Eigenschaften wie der Cybertruck."