US-Air-Force will Cybertrucks als Ziele kaufen

Feinde könnten sie benutzen
US-Air-Force will auf Cybertrucks schießen

Von t-online, wan
Aktualisiert am 09.08.2025 - 04:33 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein Cybertruck von Tesla. Die US-Air-Force will einige Modelle kaufen, um sie als Ziele für Übungen zu verwenden. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Richard B. Levine/imago)
Cybertrucks von Tesla sollen der US-Luftwaffe als Übungs-Zielscheibe dienen. Man will in realen Situationen feindliche Angriffe testen.

Die US-Air-Force hat offenbar vor, mehrere Cybertrucks des Herstellers Tesla zu kaufen. Diese sollen aber nicht zu Militärfahrzeugen umgebaut werden, sondern als Ziele dienen, berichtet die Militärfachseite TWZ.

Zwei Pickups von Elon Musks Firma sollen neben 31 weiteren Fahrzeugen in einem Testzentrum Beschuss ausgesetzt werden. Dies belegen Dokumente, die online veröffentlicht wurden. Demnach sollen mehrere Modelle, von Pickups über SUVs bis zu Vans von der Air Force in einem Testgelände der Armee von Raketen angegriffen werden. Die Luftwaffe gibt an, dass sie diese Fahrzeuge für diesen Zweck braucht, insbesondere wegen der Aussicht, dass nicht näher spezifizierte Feinde in Zukunft damit unterwegs sein könnten. Man wolle testen, wie man solche möglichen Gegner am besten angreifen kann.

Ein US-Soldat kontrolliert eine Hellfire-Rakete am Rumpf einer MQ-1B Predator-Drohne. Die ferngesteuerten Geschosse töten schnell, leise und vor allem ohne eigene Verluste. (Vergrößern des Bildes
Ein US-Soldat kontrolliert eine Hellfire-Rakete am Rumpf einer MQ-1B Predator-Drohne. Die ferngesteuerten Geschosse töten schnell, leise und vor allem ohne eigene Verluste. ( (Quelle: AFP))

Die Tesla-Fahrzeuge seien der Ausschreibung zufolge deshalb besonders interessant, weil sie ein "aggressives und futuristisches Design" haben, das sich mit seinem unlackierten Edelstahlgehäuse von der Konkurrenz abhebe. "Darüber hinaus bietet seine 48-Volt-Elektroarchitektur eine Leistung und Effizienz, ein Merkmal, das die Konkurrenz erst zu entwickeln beginnt. Ausführliche Internetrecherchen und Branchenkontakte fanden laut Dokument keine Fahrzeuge mit vergleichbaren Eigenschaften wie der Cybertruck."

Nach Angaben von TWZ wird in dem Programm, in dem auch die Teslas zum Einsatz kommen, bestimmte luftgestützte präzisionsgelenkte Munition eingesetzt, darunter mehrere Varianten der AGM-114 Hellfire, der AGM-176 Griffin-Rakete, der GBU-69/B Gleitbomben und der GBU-39B/B Gleitbombe. "Die Tests müssen reale Situationen widerspiegeln. Das Ziel der Ausbildung ist es, die Einheiten auf Einsätze vorzubereiten, indem Szenarien simuliert werden, die den realen Situationen so nahe wie möglich kommen", heißt es in dem Ausschreibungsdokument.

