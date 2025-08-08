Israel will Gaza-Stadt einnehmen "Genau das wollte die Hamas"

Von dpa , afp , reuters , sic 08.08.2025 - 11:17 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Demonstranten halten Fackeln bei einem Protest in Tel Aviv zur Freilassung der Geiseln und für ein Ende des Gaza-Kriegs: International werden die neuen Pläne der israelischen Regierung kritisiert. (Quelle: Ohad Zwigenberg/ap)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Israels Regierung will den Krieg im Gazastreifen verschärfen und Gaza-Stadt einnehmen. International stoßen die Pläne auf scharfe Kritik.

Rund 22 Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs hat sich Israels Führung für eine weitere Verschärfung der Kämpfe in dem Küstenstreifen entschieden. Das israelische Sicherheitskabinett stimmte einem Plan zur Einnahme der Stadt Gaza zu, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am frühen Morgen mitteilte. Das Gremium billigte nach stundenlangen Beratungen einen entsprechenden Militäreinsatz.

Loading...

Die Entscheidung des Sicherheitskabinetts löste international, aber auch in Israel teils scharfe Reaktionen aus. Sowohl die israelische Opposition als auch europäische Partner des Landes kritisierten den Plan zu Einnahme von Gaza-Stadt.

Israels Opposition: "Katastrophe"

Israels Oppositionsführer Jair Lapid bezeichnete den Beschluss des Sicherheitskabinetts als "eine Katastrophe, die zu vielen weiteren Katastrophen führen wird". Die geplante Eroberung der größten Stadt des Gazastreifens werde zum Tod der Geiseln sowie der Tötung vieler israelischer Soldaten führen, schrieb Lapid auf der Plattform X.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe sich entgegen den Einwänden der Armeeführung von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich treiben lassen, erklärte Lapid weiter. Die beiden ultrarechten Minister sind Verfechter der Idee, den Gazastreifen vollständig einzunehmen und die rund zwei Millionen dort lebenden Palästinenser zu vertreiben.

"Und genau das wollte die Hamas", schloss Lapid seinen Beitrag: "Israel soll in dem Gebiet gefangen bleiben, ohne ein Ziel zu haben, ohne die Lage für den Tag danach zu definieren, in einer sinnlosen Besatzung, von der niemand versteht, wohin sie führt."

Großbritannien: Einnahme von Gaza-Stadt wird Konflikt nicht beenden

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer kritisierte die Entscheidung aus Israel als "falsch". "Diese Maßnahme wird weder zur Beendigung des Konflikts noch zur Freilassung der Geiseln beitragen", sagte er am Freitag. Starmer warnte, dass das Vorhaben Israels "nur zu weiterem Blutvergießen" führen werde.

UN: Israels Plan widerspricht Urteil

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk forderte einen "sofortigen" Stopp des israelischen Plans zur nochmaligen Ausweitung des Armee-Einsatzes im Gazastreifen. "Der Plan der israelischen Regierung für eine vollständige militärische Übernahme" des Palästinensergebiets stehe "im Widerspruch zum Urteil des Internationalen Gerichtshofs, wonach Israel seine Besatzung so schnell wie möglich beenden muss", erklärte Türk am Freitag.