"Russland nähert sich einer Finanzkrise" Für Putins Kriegskasse geht es ans Eingemachte

Feuer in einem Öldepot im russischen Puschkino: Nicht nur die jüngsten ukrainischen Angriffe setzen Russlands Kriegswirtschaft zu. (Quelle: IMAGO/Mikhail Tereshchenko)

Russlands Wirtschaft ächzt ohnehin schon, nun brechen auch die Öleinkünfte ein. Wie lange kann der Kreml den Krieg gegen die Ukraine noch finanzieren?

Es ist die nächste schlechte Nachricht für Russlands Kriegswirtschaft: Die US-Regierung will von Ende August an 25 Prozent Zoll auf Waren aus Indien erheben – wenn das Land weiterhin Erdöl aus Russland bezieht. Zurzeit ist Indien der zweitgrößte Abnehmer russischen Öls und damit eine wichtige Stütze für Putins Kriegskasse. Doch der Druck aus Washington zeigt bereits Wirkung.

Die indische Regierung wies die US-Forderung nach einem Importstopp zwar zunächst zurück, doch die größten Raffineriebetreiber des Landes verzichten bereits auf den Kauf russischen Öls – wohl aus Sorge vor US-Strafen. Mehrere russische Öltanker sollen derzeit vor der indischen Küste liegen, ohne ihre Ware abliefern zu können. Ob sich Indien dauerhaft vom russischen Öl lossagt, ist allerdings unklar. Doch aus russischer Perspektive ist Indien ohnehin nur eine von vielen Sorgen.

Russlands Öleinkünfte brechen ein

Schon vor den jüngsten Sanktionsdrohungen aus den USA sind Russlands Einnahmen aus dem Ölgeschäft massiv zurückgegangen – allein im Juli um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Wirtschaftsexperte und Russlandkenner Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik vorrechnet.

"Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt haben Russlands Einkünfte aus Öl und Gas in den vergangenen drei Monaten den niedrigsten Stand seit dem Überfall auf die Ukraine erreicht", schreibt Kluge in einem Beitrag auf X. "Die Einkünfte bewegen sich jetzt um die 4 Prozent des BIP, nach einem Rekordwert von 18,4 Prozent im April 2022." Dabei waren die Einkünfte aus dem Ölverkauf zuletzt die wichtigste Säule des russischen Staatshaushalts, nachdem die Einnahmen durch Gas und Kohle bereits stark zurückgegangen waren.

Der starke Rückgang bei Russlands Öleinnahmen geht aber nicht allein auf die jüngsten Turbulenzen auf dem indischen Markt zurück. So liegen die Preise für Rohöl an den internationalen Märkten schon seit Monaten bei etwa 65 US-Dollar pro Fass – der russische Haushalt basiert aber auf einem angenommenen Preis von mindestens 70 Dollar.

