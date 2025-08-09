Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Bundesregierung hat den Export von Waffen nach Israel gestoppt, die in Gaza eingesetzt werden können. Dieser nie da gewesene Schritt muss das Ende der Ära Benjamin Netanjahus einleiten.

In der offiziellen Erklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz zum Rüstungsimport-Stopp steckt Historisches: "Unter diesen Umständen genehmigt die Bundesregierung bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können." Man möchte den Satz vor Schreck ein zweites Mal lesen. Doch es ist wahr: Zum ersten Mal überhaupt versagt Deutschland einer israelischen Regierung die Unterstützung.

Loading...

Nirgends auf der Welt herrscht mit Recht so viel Verständnis für den Existenzkampf Israels als in Deutschland. Nirgends ist die Zurückhaltung größer, seiner Staats- und Militärführung die Wahl ihrer Mittel im Kampf gegen blutgierige Terroristen vorzuwerfen. Keine Nation schmerzt es mehr, sich auch nur ein winziges Stück von einer israelischen Regierung zu distanzieren. Dass es jetzt doch passiert, dass Deutschland seine militärische Unterstützung zurückziehen muss, widerspricht auf den ersten Blick zutiefst seiner Staatsräson: Israels Sicherheit jederzeit garantieren zu wollen.

Der zweite Blick aber macht klar: Ministerpräsident Benjamin Netanjahus Wüten hat die Bundesregierung davon überzeugt, dass der Moment erreicht ist, an dem ein Unterschied zwischen "Israel" und "der israelischen Regierung" gemacht werden muss. Deutschland hat sich von Netanjahu abgewandt, nicht von Israel. Das ist der springende Punkt. Netanjahu ist dafür verantwortlich.

Man könnte einwenden: Aus deutscher Sicht kommt diese Differenzierung zwar Jahre zu spät. Aus Netanjahus Sicht aber ist sie eine Katastrophe, denn: Andere Staaten werden womöglich folgern: Wenn selbst Deutschland Netanjahus Weg nicht mehr mitgeht, dann können und müssen wir das auch nicht mehr. Netanjahu hat diese Entwicklung selbst verursacht. Deshalb muss sie das Ende seiner politischen Karriere einleiten.

Nichtmal mehr Deutschland auf der Seite

Inmitten der arabischen Hemisphäre, in Schussweite von Regimen wie dem Iran oder Fanatikern wie der Hamas, der Hisbollah und der Huthis im Jemen, die ihm nach Vernichtung trachten, muss Israel auf verlässliche Partner bauen können. Wenn aber selbst Deutschland, dessen Selbstverständnis sich über Generationen hinweg durch die Verantwortung für die Fürchterlichkeit der Shoa definierte, nicht mehr anders kann als sich tatsächlich gegen Netanjahu und sein rabiates Kabinett zu stellen, dann ist er nicht mehr tragbar.

Natürlich war Netanjahu nach dem namenlos brutalen Angriff der Hamas im Oktober 2023 zum Handeln gezwungen. Nicht zuletzt deshalb, weil Militärführung und Geheimdienste unter seiner Verantwortung dieses Blutbad nicht vorausgesehen und verhindert hatten. Dieses Versagen brachte ihn unter Zugzwang, und Netanjahu reagierte mit größtmöglicher Härte. Auch, um sein politisches Überleben zu sichern, überzog er dabei völlig. So wurde Gaza zu dem, was es heute ist: Eine Hölle.

Die "Umstände" hat Netanjahu selbst herbeigeführt