Trumps Migrationspolitik: US-Gericht stoppt "Alligator Alcatraz"-Bau

Aus Umweltschutzgründen
Von t-online
08.08.2025 - 16:17 UhrLesedauer: 1 Min.
Eine Protestkundgebung gegen das Abschiebegefängnis "Alligator Alcatraz".Vergrößern des Bildes
Eine Protestkundgebung gegen das Abschiebegefängnis "Alligator Alcatraz". (Quelle: IMAGO/Giorgio Viera/imago-images-bilder)
Mitten in den Everglades in Florida liegt ein Abschiebegefängnis mit dem Namen "Alligator Alcatraz". Nun stoppt ein US-Gericht den Weiterbau – aus Umweltgründen.

Ein Gericht in den USA hat jetzt Pläne von US-Präsident Donald Trump gestoppt, in den Sumpfgebieten der Everglades im Bundesstaat Florida ein Abschiebegefängnis zu errichten. Der Baustopp gilt zunächst für zwei Wochen. In der Zeit solle geprüft werden, ob mit den Arbeiten zum Ausbau der Einrichtung gegen Umweltschutzgesetze verstoßen werde, berichtete der "Guardian."

Das Gefängnis in Florida auf dem Gelände eines ehemaligen Flughafens ist auch unter dem Namen "Alligator Alcatraz" bekannt. Es dient zur Umsetzung eines zentralen Wahlversprechens von Trump: straffällig gewordene Migranten aus den USA in ihre Heimat abzuschieben. Trump hatte im Wahlkampf einen Kurswechsel in der Migrationspolitik versprochen.

Kritik von Amnesty an Haftbedingungen

Rund um das Abschiebegefängnis in der unberührten Natur der Everglades leben seltene Alligatoren und Pythons. Deshalb hatten Umweltschützer dagegen geklagt, dass auf dem Flughafengelände zusätzlich Zelte für Abschiebehäftlinge aufgebaut werden sollen.

US-Medien berichteten zudem über unhaltbare Zustände auf dem Gelände, wie mangelnde Ernährung und unzureichende Kleidung. Zudem sollen die Häftlinge auch nachts mit Licht malträtiert werden.

Amnesty International hatte daher gefordert, die "unmenschliche Einrichtung muss umgehend geschlossen werden".

Themen
AlcatrazDonald TrumpFloridaUSA
