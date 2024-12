Vorfall in Graz

Wegen Rauchs in der Kabine musste vorige Woche eine Swiss-Maschine notlanden. Nun ist ein Crewmitglied gestorben.

Eine Woche nach der notfallmäßigen Landung eines Swiss-Flugzeugs in Graz wegen Rauchs in der Kabine ist ein Flugbegleiter in einer Klinik verstorben. Das teilte die Schweizer Lufthansa-Tochter mit.