Aktualisiert am 31.07.2025 - 08:23 Uhr

Aktualisiert am 31.07.2025 - 08:23 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Große Investitionen in Wachstum und Sicherheit – aber auch neue, große Sparzwänge: Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat nach wenigen Wochen als Ressortchef schon den zweiten Haushaltsentwurf vorgelegt. Er plant für 2026 Ausgaben von 520,5 Milliarden Euro. Das sind 3,5 Prozent mehr als für dieses Jahr veranschlagt – der Etat 2025 soll aber im September erst noch vom Bundestag beschlossen werden.

Eingeplant für 2026 sind auch neue Schulden von insgesamt 174 Milliarden Euro. Davon will Klingbeil im Kernhaushalt Kredite von 89,9 Milliarden Euro aufnehmen. Dazu kommen 84,4 Milliarden Euro neue Schulden aus den beiden Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz sowie für die Bundeswehr.

Klingbeil: "Müssen ein Gesamtpaket schnüren"

Laut einem Bericht der "Welt" sprach Klingbeil angesichts der Milliardenlöcher im Haushalt bei seiner Präsentation in Berlin häufig vom Sparen, gab aber kaum konkrete Vorschläge, wo das Geld herkommen solle.

Ob zu dem Sparkurs auch Steuererhöhungen gehören würden? "Alles muss denkbar sein", sagte Klingbeil laut dem Bericht der "Welt". Dabei habe er auf die Digitalabgabe für US-Tech-Konzerne verwiesen. Diese Maßnahme hatte der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vorgeschlagen. Klingbeil sehe darin einen Beleg, dass es auch in der Union "ganz undogmatisch" eine Bereitschaft für neue oder höhere Steuern gebe, berichtet die "Welt". Im Koalitionsvertrag der Regierung sind Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen, und nahezu alle Projekte unterliegen einem Finanzierungsvorbehalt.

Der Haushalt 2027 werde die Regierung massiv fordern, sagte Klingbeil. Denn wie schon seit den Koalitionsverhandlungen erkennbar sei, müsse da eine Lücke geschlossen werden. Aktuelle Größenordnung: rund 30 Milliarden Euro. Dafür müsse ein Gesamtpaket geschnürt werden, wofür alle Ministerien in der Pflicht seien. "Jede und jeder in der Regierung wird sparen müssen", mahnte Klingbeil und prophezeite: "Ich bin mir sicher, dass die Beliebtheit des Finanzministers im Kabinett sich nicht zwingend erhöhen wird, die nächsten zwölf Monate", so Klingbeil.