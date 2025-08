China: Rohstoffe als Machtmittel

USA: Trumps Vorliebe für Zölle

Donald Trump macht Außenpolitik über Zollsätze. Zuletzt traf es die EU. Den Wunsch nach militärischem Beistand lässt sich Trump über Zollaufschläge bezahlen. Rund hundert Milliarden Euro soll die US-Regierung in diesem Jahr bereits an Sonderabgaben verdient haben . Geld, das Trump zur Finanzierung seiner "Big Beautiful Bill", eines Steuerrabatts für Besserverdienende, benötigt.

So sichert sich Trump nicht nur nach innen ab. Noch schlagen die Zölle nicht auf die Inflation durch. Auch außenpolitisch festigen die USA ihre Stellung. So nutzt Trump die Zölle nach Belieben, schwächt wirtschaftliche Konkurrenten wie die EU oder trifft politische Gegner. Brasiliens Abgabenlast ist auch deshalb so hoch, weil Trump seinen politischen Weggefährten Jair Bolsonaro in dem Land unrechtmäßig verfolgt sieht.