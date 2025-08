Aktualisiert am 02.08.2025 - 10:19 Uhr

Aktualisiert am 02.08.2025 - 10:19 Uhr

Der Fall Jeffrey Epstein umtreibt derzeit die US-Politik. Es geht um die Gästeliste des verurteilten Sexualstraftäters und seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump . Epstein starb 2019 mit 66 Jahren in US-Haft. Offizielle Todesursache: Tod durch Erhängen.

Sein Bruder Mark Epstein zweifelt dies an. "Das war kein Suizid – es war gezielter Mord", sagte er jetzt der "Bild"-Zeitung.

Um den Jeffrey Epsteins Tod ranken sich seit Jahren viele Mutmaßungen. Vor allem Trumps Basis glaubt an eine gezielte Tötung und eine Verschwörungstheorie, um mit Epstein verbandelte US-Demokraten zu schützen.

Auffällige Bruchmuster

Mark Epstein beauftragte 2019 selbst einen unabhängigen Pathologen mit der Untersuchung der Leiche seines Bruders. Der entdeckte laut "Bild" drei gebrochene Halsknochen, ein Bruchmuster, das nicht zur offiziellen Todesursache passt. "Weil alles eher auf ein Tötungsdelikt hindeutete!“, so Mark Epstein. Dennoch entschied die Gerichtsmedizin auf Suizid.

Nach Mark Epsteins Angaben saß sein Bruder in der Todesnacht allein in einer unverschlossenen Zelle. Seine Vermutung: "Jemand hätte leicht hineinspazieren, den Mord begehen und zurück in die eigene Zelle gehen können." Doch wurden Mitgefangene nicht befragt.