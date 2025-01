Demonstranten in Tel Aviv mit einem Bild der Geisel Naama Levy: Die Hamas hatte die israelische Soldatin am 7. Oktober 2023 nach Gaza verschleppt. (Quelle: IMAGO/Eyal Warshavsky)

Am Samstag will die Hamas vier weitere israelische Geiseln freilassen. Israels Regierung hat die Liste mit ihren Namen jetzt erhalten.

Am Tag vor der von der Hamas verkündeten Freilassung vier weiterer Geiseln im Gazastreifen hat Israel die Liste mit ihren Namen über Vermittler erhalten. Das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu bestätigte dies am Freitag. Kurz zuvor hatte Hamas-Sprecher Abu Obeida mitgeteilt, bei den Freigelassenen handle es sich um vier Soldatinnen, Israel bestätigte dies zunächst nicht.

Die Hamas muss Israel gemäß der Waffenruhe-Vereinbarung 24 Stunden im Voraus über die Namen der freizulassenden Geiseln informieren. Nach Angaben aus Hamas-Kreisen soll die Freilassung ablaufen wie bereits jene am vergangenen Sonntag. Die Al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, und weitere Gruppen würden die Geiseln am Samstag "vor der geplanten Zeit" freilassen, um sie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zu übergeben.

Hamas ließ am Sonntag drei israelische Frauen frei

Die Freilassung der Geiseln wäre die zweite seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am Sonntag. Am Dienstag hatte die Hamas erklärt, es handle sich in dieser Runde um vier Frauen, die im Gegenzug für eine weitere Gruppe palästinensischer Häftlinge freigelassen werden sollten.

57 der übrigen 91 Geiseln sollen noch leben

Wenn die weiteren vier Geiseln am Samstagabend wie angekündigt freigelassen werden, verbleiben danach noch 26 israelische Geiseln, die in der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas freigelassen werden können. In dieser ersten, 42-tägigen Phase, sollen insgesamt 33 israelische Geiseln sowie nach ägyptischen Angaben insgesamt etwa 1.900 palästinensische Gefangene freikommen. Zudem werden die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verstärkt.