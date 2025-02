Friedrich Merz hat mit der Asyl-Abstimmung sein Versprechen gebrochen – diese Tatsache ließ selbst der führende Christdemokrat Thorsten Frei bei "Hart aber fair" so stehen. "Die Sachlage hat sich verändert", erwiderte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion lediglich, als Louis Klamroth am Montagabend wissen wollte, warum Merz entgegen früherer Zusicherungen dann doch eine Mehrheit im Bundestag nur dank der AfD in Kauf genommen hat.