Wasserknappheit in Urlaubsland verschärft sich weiter

Es will einfach nicht ausreichend regnen: Zyperns Wasserspeicher sind nur noch zu einem Viertel gefüllt. Die Regierung versucht, dagegen anzugehen.

Die Wasserknappheit auf Zypern hat sich in diesem Winter weiter verschärft. Trotz gelegentlicher Regenfälle ist die Niederschlagsmenge bei weitem nicht ausreichend. Nun schlagen das Agrarministerium und die Wasserwerke Alarm: Die Wasserspeicherseen sind nur noch zu 25 Prozent gefüllt, was katastrophale Aussichten für den kommenden Sommer bedeutet, berichtet die zyprische Zeitung "Phileleftheros".

Um die angespannte Lage zu entschärfen, prüft die Regierung in Nikosia den Betrieb zusätzlicher Entsalzungsanlagen sowohl im Meer als auch an Land. Derzeit gibt es bereits fünf solcher Anlagen; weitere mobile Einheiten könnten auf Schiffen und Lastkähnen direkt vor der Küste betrieben werden. Eine Alternative wäre der Betrieb von Anlagen am Ufer nahe dem Meer.