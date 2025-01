Eine Passagiermaschine kollidiert in Washington mit einem Helikopter. t-online-Korrespondent Bastian Brauns spricht von einer Tragödie, wie sie dieses Land seit Jahrzehnten nicht erlebt hat.

Es ist eine gespenstische Szene in Washington mitten in der Nacht zum Donnerstag: Entlang des Ufers vom Potomac-Fluss heulen Sirenen. Im und am Fluss suchen Einsatzkräfte fieberhaft nach Überlebenden.