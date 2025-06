Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump erwägt den Einstieg in den israelischen Krieg gegen den Iran. Absprachen der USA mit Deutschland und den Europäern gibt es kaum. Warum blickt die Bundesregierung dennoch optimistisch auf den Konflikt?

Tut er es oder tut er es nicht? Seitdem US-Präsident Donald Trump früher als geplant vom G7-Gipfel in Kanada abreiste, wachsen die Spekulationen, dass die Amerikaner Israel in ihrem Krieg gegen den Iran auch aktiv militärisch unterstützen könnten. Die US-Drohkulisse ist bereits aufgebaut: Trump verlegte einen weiteren Flugzeugträgerverband und mehrere Tankflugzeuge in die Region und ließ die US-Botschaft in Jerusalem schließen.

Trump könnte eine Drohkulisse aufbauen wollen, um den Iran zum Einlenken im Streit über das Atomprogramm des Mullah-Regimes zu bewegen. Fest steht: Die US-Armee könnte jederzeit zuschlagen und die israelische Luftwaffe dabei unterstützen, vor allem unterirdische Atomanlagen zu zerstören.

Während der US-Präsident in Washington seine Optionen abwägt, steht Deutschland zusammen mit den anderen Europäern an der Seitenlinie. Und mehr: Die Eskalation führt internationalen Beobachtern erneut vor Augen, dass Trump kaum Wert auf strategische Absprachen mit den Europäern legt. Der US-Präsident macht, was er will. Trotzdem versucht die Bundesregierung, Optimismus zu verbreiten.

Greift Trump ein?

Deutschland wurde am frühen Freitagmorgen von dem israelischen Angriff überrascht. Etwa um 4 Uhr morgens wurde Außenminister Johann Wadephul von einem engen Mitarbeiter informiert, danach kam es zu einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar.

Trump dagegen soll im Vorfeld informiert worden sein, erklärte der israelische Premier Benjamin Netanjahu. Die USA sind der engste Verbündete Israels, die israelische Armee wird vor allem von den Amerikanern ausgerüstet und munitioniert. Der US-Präsident soll jedoch wenige Tage vor der Eskalation Israel von einem Angriff abgeraten haben. Netanjahu hat mit seinem Angriffsbefehl durchaus auch die US-Administration bloßgestellt.

Seither versucht Trump, die Ereignisse in seinem politischen Sinne zu interpretieren. Er spielt militärisch mit den Muskeln, verlegte Kampfflugzeuge, einen Flugzeugträger und zahlreiche Tankflugzeuge in die Region. Die Botschaft: Es liegen alle Optionen auf dem Tisch, und die Amerikaner sind bereit, die israelische Armee bei ihren Angriffen zu unterstützen.

Doch ob der US-Präsident sein Land in einen Krieg mit ungewissem Ausgang schicken möchte, darüber gibt es zumindest Zweifel. Nur eines liegt auf der Hand: Trump will gegenüber dem iranischen Regime eine Drohkulisse aufbauen. Deshalb fabulierte er auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social öffentlich über eine mögliche Tötung von Ali Chamenei, dem Obersten Führer des Iran. Deshalb verließ er am Montagabend den G7-Gipfel in Kanada frühzeitig, um im Situation Room des Weißen Hauses die Lage im Nahen Osten zu besprechen.