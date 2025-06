Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nacht für Nacht neue Luftangriffe, schwere Gefechte im Donbass: Russland setzt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine erbittert fort. Im Osten zeigt sich eine neue Taktik auf dem Gefechtsfeld.

Bei einem Treffen mit internationalen Medienvertretern hat Kremlchef Wladimir Putin einmal mehr scheinbar einen Frieden in der Ukraine in Aussicht gestellt. In Sankt Petersburg erklärte er am Mittwoch, weiter bereit für direkte Verhandlungen zu sein. Am Ende der Gespräche könnte gar ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten stehen, so Putint: "Ich bin bereit, mich mit allen zu treffen – einschließlich mit Selenskyj." Er zweifelte aber erneut die Legitimität von Wolodymyr Selenskyj an, da dieser seine Amtszeit überschritten habe.

Während Putin in Russland über Frieden spricht, sprechen seine Truppen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine eine andere Sprache. Die russischen Soldaten setzen ihre Angriffe insbesondere im Donbass ohne Pause fort. Dazu beschießt Russland die Ukraine in seit Jahresbeginn immer höherer Schlagzahl mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. In der Nacht zu Dienstag wurden so allein in Kiew mindestens 28 Menschen getötet. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern eines Hochhauses weiter nach Opfern.

Die gegensätzlichen Signale, die Putins Aussagen in Russland und sein Vorgehen in der Ukraine senden, sprechen dafür, dass der Krieg aktuell nicht nach den Wünschen des Kremls verläuft. Die russischen Truppen erzielen zwar Geländegewinne entlang mancher Frontabschnitte. Das geschieht allerdings nur langsam und dürfte daher die Laune des Kremlchefs kaum anheben. Der Krieg in der Ukraine ist eine Wette auf die Zeit: Wer den längeren Atem beweist, wird sich am Ende durchsetzen. Absehbar ist dieses Ende aktuell nicht.

"In manchen Nächten fliegen bis zu 500 Drohnen Angriffe auf die Ukraine"

Russland lässt derweil nichts unversucht, um diesen Prozess zu seinen Gunsten zu beschleunigen. Laut dem Militärexperten Markus Reisner besteht die Strategie des Kremls noch immer darin, "den militärisch-industriellen Komplex der Ukraine zu zerstören und die Bevölkerung in die Knie zu zwingen". Dabei setze die Luftwaffe auf Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. "In manchen Nächten fliegen bis zu 500 Drohnen Angriffe auf die Ukraine", berichtet der Oberst des österreichischen Bundesheeres im Gespräch mit t-online.

(Quelle: Österreichisches Bundesheer) Zur Person Oberst Markus Reisner (geboren 1978), ist Militärhistoriker und Leiter des Instituts für Offiziersausbildung des österreichischen Bundesheeres an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 analysiert Reisner den Kriegsverlauf auf dem YouTube-Kanal "Österreichs Bundesheer".

Anfang Juni hatte der ukrainische Geheimdienst SBU mit der "Operation Spinnennetz" auf eben jene Kapazitäten der Russen abgezielt. Mehr als 40 russische Flugzeuge sollen bei Drohnenangriffen zerstört oder beschädigt worden sein. Der von der Ukraine gewünschte Effekt der Geheimoperation lässt laut Reisner noch auf sich warten: An den fortgesetzten russischen Luftangriffen lasse sich erkennen, dass die "Operation Spinnennetz" bislang "nicht nachhaltig zu einer Verringerung der russischen Luftkapazitäten geführt hat".

Russlands Generalstabschef inspiziert die Front im Osten

Für die russische Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der Kriegsbemühungen spricht wohl auch ein hochrangiger Frontbesuch. Generalstabschef Waleri Gerassimow hat nach Angaben aus Moskau die russischen Besatzungstruppen in der Ostukraine inspiziert. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, das den General bei einem Hubschrauberflug ins Frontgebiet und in einem Kommandopunkt bei einer Lagebesprechung der Heeresgruppe Zentrum zeigen soll.