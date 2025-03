Griechische Regierung übersteht Misstrauensvotum

Immer wieder Proteste

Am zweiten Jahrestag des Unglücks waren in ganz Griechenland Hunderttausende empörte Bürger auf die Straße gegangen. Sie forderten von der Regierung, das Unglück aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch am Abend der Abstimmung demonstrierten wieder Zehntausende. Vor dem Parlament in Athen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen vermummten Demonstranten und der Polizei.