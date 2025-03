Aktualisiert am 26.03.2025 - 08:16 Uhr

Die dänische Generalmajorin Jette Albinus (Archivbild): Albinus ist die erste Frau in der dänischen Armee, die den Rang eines Generals innehatte. (Quelle: IMAGO/Johan Nilsson / TT)

In Dänemark sollen junge Frauen künftig zum Militärdienst eingezogen werden können. "Angesichts der aktuellen Situation in der Verteidigungspolitik und der sicherheitspolitischen Lage müssen die Streitkräfte mehr rekrutieren", erklärte am Dienstag Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen.