Bei der Vorstellung seiner Gästerunde kündigte Markus Lanz an, mit der saarländischen SPD-Ministerpräsidentin über die Stahlindustrie in ihrem Land und die Strafzölle Donald Trumps zu sprechen. Zunächst aber wollte er Anke Rehlinger dann doch zu dem Friedens-"Manifest" befragen, das unter einigen ihrer Parteigenossen für Diskussionen sorgte. Zu den Unterzeichnern des Papiers, in dem unter anderem Gespräche mit Russland gefordert und US-Raketen in Deutschland abgelehnt werden, gehören etwa der frühere Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich und der Außenpolitiker Ralf Stegner.

Deutlicher wurde der Journalist Gordon Repinski. Er sprach von einem "Angriff auf Lars Klingbeil" und vermutete, dass sich Mützenich nicht zuletzt für seine Ausbootung als Fraktionschef habe rächen wollen. "Das ist absurd, das ist Linkspartei, was da hingelegt wird", kommentierte er das "Manifest". Auch Markus Lanz wollte sich noch nicht zufriedengeben und monierte, dass in der SPD statt einer Aufarbeitung der 16-Prozent-Pleite bei der Bundestagswahl nun wieder "Russland-Geschmuse und Geraune" stattfinde. "Wir werden auch das aushalten", entgegnete Rehlinger fatalistisch.

Eine positive Sicht auf höhere Verteidigungsausgaben brachte der Ökonom Moritz Schularick in die Diskussion ein: Diese könnten "nachhaltige Impulse für den zivilen Sektor" setzen, argumentierte der Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Als Beispiele nannte er die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz, smarten Drohnen und Satellitentechnologie. Gerade in letzterem Bereich sei es wichtig, unabhängiger von Elon Musks Starlink-System zu werden.

Einen Renteneintritt mit 70 lehnt Rehlinger ab

Der Einladung von Markus Lanz, sich in seiner Sendung für einen Renteneintritt mit 70 Jahren stark zu machen, mochte Anke Rehlinger trotzdem nicht folgen: "Natürlich nicht", blockte die SPD-Politikerin ab und führte ihren Vater an, der als Industriearbeiter Einbußen bei der Altersversorgung hingenommen habe, weil "die Knochen nicht mehr mitgemacht" hätten. Auch der Verweis auf einen entsprechenden Beschluss in Dänemark rührte sie nicht: "Das können die in Dänemark ja gern so halten", so die Ministerpräsidentin.