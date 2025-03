Sudans Staatschef verkündet Befreiung der Hauptstadt Khartum

Aktualisiert am 26.03.2025 - 18:59 Uhr

Sudans Militär feiert einen großen Erfolg: Nach zwei Jahren Bürgerkrieg ist die Hauptstadt wieder in den Händen der Regierung.

Fast zwei Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs im Sudan hat das Militär nach Regierungsangaben die Hauptstadt Khartum zurückerobert. "Khartum ist befreit", sagte Staatschef Abdel Fattah al-Burhan umringt von jubelnden Soldaten. "Es ist vorbei", sagte er in dem erst kürzlich zurückeroberten Präsidentenpalast.

Die Miliz hält weiter bedeutende Gebiete im Westen des Landes. Am Montag wurden Dutzende Zivilisten bei einem Luftangriff auf RSF-Gebiet in Nord-Darfur getötet. Satellitenbilder bestätigten Vorwürfe sudanesischer Gruppen, wonach die Armee einen Markt bombardiert habe, berichtete die "New York Times".