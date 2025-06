Waffenruhe nicht eingehalten "Was zur Hölle": Trump regt sich über Israel und den Iran auf

Von afp Aktualisiert am 24.06.2025 - 18:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Im Video: Trump benutzt ein Schimpfwort. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump ist sauer. In der Nacht zum Dienstag hatte er eine Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel verkündet. Doch diese hielt nur kurz.

US-Präsident Donald Trump hat sowohl dem Iran als auch Israel Verstöße gegen die von ihm verkündete Waffenruhe in ihrem Konflikt vorgeworfen und kurz darauf erklärt, dass die Feuerpause nun jedoch in Kraft sei. Teheran habe die Vereinbarung "verletzt", aber "Israel ebenfalls", sagte Trump am Dienstag zunächst vor Journalisten in Washington. Er sei darüber "wirklich unzufrieden". Wenige Augenblicke später erklärte der US-Präsident in seinem Online-Netzwerk Truth Social, die Waffenruhe sei nun "in Kraft".

Loading...

"Israel wird den Iran nicht angreifen. Alle Flugzeuge werden abdrehen und heimkehren", fügte Trump in seinem Post hinzu. Niemand werde zu Schaden kommen, die Waffenruhe werde eingehalten. Kurz vor seiner Äußerung auf Truth Social hatte Trump bei seiner Stellungnahme vor Journalisten gesagt: "Wir haben zwei Länder, die so lange und so hart gekämpft haben, dass sie nicht wissen, was zum Teufel sie da tun." Wörtlich: "They don't know what the fuck they're doing." Sehen Sie Trumps Äußerungen hier oder oben im Video.

Waffenruhe hielt nicht lange an

Trump hatte in der Nacht zu Dienstag eine Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel verkündet, die nach seinen Angaben am Dienstagmorgen in Kraft trat. Die Vereinbarung stieß international auf Unterstützung. Nicht nur Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sondern auch Russland drang auf die Umsetzung der Vereinbarung.

Der Iran und Israel warfen sich seither allerdings Verstöße gegen die Waffenruhe vor. Die israelische Armee meldete einen weiteren iranischen Raketenangriff, Verteidigungsminister Israel Katz wies die Armee danach nach eigenen Angaben an, "mit kraftvollen Angriffen gegen Ziele des Regimes im Herzen von Teheran zurückzuschlagen".

Die iranische Armee erklärte ihrerseits, Israel habe nach Trumps Ankündigung der Waffenruhe "drei Angriffswellen auf Stellungen auf iranischem Gebiet" bis Dienstag um 9 Uhr morgens (Ortszeit; 7.30 Uhr MESZ) gestartet.

USA hatte am Wochenende eingegriffen

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und dies mit der Bedrohung seiner Existenz durch das iranische Atom- und Raketenprogramm begründet. Die israelische Armee bombardierte seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in der Islamischen Republik. Der Iran attackierte Israel seither im Gegenzug mit Raketen und Drohnen.