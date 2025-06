Rutte umschmeichelt Trump "Heute Abend fliegst Du zu einem weiteren großen Erfolg"

Trumps Teilnahme am Nato-Gipfel und der Verbleib der USA im Bündnis sind Generalsekretär Rutte wichtig. Das betont er nun in einem überschwänglichen Brief.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump vor dem Nato-Gipfel in Den Haag einen Brief geschrieben, in dem er ihm überschwänglich zu den Erfolgen der vergangenen Tage gratuliert. "Ich gratuliere Dir und danke Dir für Dein entschlossenes Handeln im Iran, das wirklich außergewöhnlich war und das sich sonst niemand getraut hat, zu tun", lobte Rutte Trump in dem Schreiben, das dieser prompt in seinem Onlinedienst Truth Social veröffentlichte.

Rutte, dessen Büro den Inhalt des Briefs bestätigte, kopierte in dem Schreiben zum Teil Trumps Stil beim Verfassen von Botschaften, etwa durch das Verwenden von Großbuchstaben. "Europa wird auf GROSSE Art und Weise Geld ausgeben, so wie es sein sollte, und das wird Dein Sieg sein", heißt es in dem Brief.

"Heute Abend fliegst Du zu einem weiteren großen Erfolg in Den Haag", schrieb Rutte mit Verweis auf den Nato-Gipfel in Den Haag, wo am Mittwoch das Ausgabenziel der Nato-Länder beschlossen werden soll. Es sieht vor, dass die Verbündeten bis 2035 mindestens 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung sowie weitere 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur ausgeben. Das entspricht zusammen den fünf Prozent, die Trump von den Alliierten gefordert hatte.

Gipfel ist auf Trump zugeschnitten

"Es war nicht einfach, aber wir haben sie alle dazu gebracht, sich zu den fünf Prozent zu verpflichten", heißt es in Ruttes Brief an Trump. Das sei etwas, das "KEIN amerikanischer Präsident in Jahrzehnten geschafft hat".

Rutte spielte damit auch darauf an, dass sich schon Barack Obama und Joe Biden dafür eingesetzt hatten, dass die Europäer einen deutlich höheren Teil ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren, jedoch nur mit begrenztem Erfolg. Wörtlich fügte Rutte auch noch hinzu "Europe is going to pay in a BIG way, as they should, and it will be your win." Dies kann übersetzt werden mit: "Europa wird kräftig zur Kasse gebeten werden – so wie es sein sollte – und es wird Dein Sieg sein."

Die USA unter Trump in der Nato zu halten, ist zu einer Priorität Ruttes geworden. Zu diesem Zweck hat er sich nicht nur einen schmeichelnden Umgang mit dem US-Präsidenten angewöhnt, sondern auch das Programm des Gipfels auf ihn zugeschnitten. "Wir sehen uns heute Abend beim Abendessen seiner Majestät", schrieb Rutte zum Abschluss des Briefs, wissend um Trumps Vorliebe für Pomp und Adel.