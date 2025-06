Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der neue Krieg im Nahen Osten ist ein großer geopolitischer Faktor. Russland droht, mit dem Iran einen weiteren Partner in der Region zu verlieren – und könnte dennoch von dem Konflikt profitieren.

Am Montagabend änderte sich im Nahen Osten schlagartig die Lage. Nach den US-Angriffen auf Atomanlagen im Iran griff Teheran Militärstützpunkte der USA in Katar und im Irak an. Es gab keine Toten oder Verletzten. Der Iran beeilte sich danach, Signale an Washington zu senden, dass Teheran den Vergeltungsschlag als abgeschlossen betrachtet. Dann meldete sich Donald Trump. Der US-Präsident schrieb auf seiner Plattform Truth Social, dass es eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran geben soll.

Loading...

Doch die Waffenruhe scheint brüchig zu sein. Israel bezichtigte den Iran alsbald, dagegen verstoßen zu haben, und kündigte Vergeltung an. Der Iran wies das zurück: Die Raketen, die auf Israel flogen, seien kurz vor der Waffenruhe abgefeuert worden. Erneut griff Trump ein und ermahnte Israel, keine weiteren Angriffe durchzuführen – doch die israelische Luftwaffe war bereits unterwegs. Der Krieg, das scheint nun klar, lässt sich nicht einfach wegwischen.

Auffallend still blieb nach den US-Angriffen auf den Iran zunächst ein Mann: Wladimir Putin. Der Kremlchef äußerte sich erst am Montag bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in Moskau. Putin sprach dabei von einer "unprovozierten Aktion", nannte die Angriffe "ungerechtfertigt" und versprach dem iranischen Volk Hilfe. Militärische Hilfe aus Russland kann das Regime in Teheran – trotz einer strategischen Partnerschaft mit dem Kreml – also wohl nicht erwarten.

Video | Trump geht ein hohes Risiko ein Player wird geladen Quelle: t-online

Dass Russland mit eigenen militärischen oder anderen Mitteln in diesen Krieg eingreift, ist äußerst unwahrscheinlich. Putin hält sich betont zurück und beobachtet die Situation. Energischer reagieren muss der Kremlchef aktuell nicht – denn die neue Lage in Nahost hat das Potenzial, sich mittelfristig zu seinen Gunsten zu entwickeln.

Putin verlor einige Partner in Nahost

Auf den ersten Blick scheint Russlands Einfluss in der Region zurückzugehen. Erst fiel 2003 Saddam Hussein im Irak, dann stürzte Muammar Gaddafi 2011 in Libyen. Im vergangenen Dezember verlor Putin außerdem mit Baschar al-Assad seinen Verbündeten in Syrien – und nun steht auch das Mullah-Regime in Teheran am Abgrund. Es verbleiben gute Beziehungen zum kriselnden Libanon und zum israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu, der Russland zuletzt jedoch auch wegen seiner Beziehungen zum Iran und zur Hamas kritisierte und seinen wichtigsten Partner in Washington hat.

Ein möglicher Sturz des iranischen Regimes würde sich zweifellos in die Rückschläge Russlands im Nahen Osten einreihen. Doch bis dahin wird Putin die Situation für sich nutzen, um Russland in die bestmögliche Ausgangslage für die Zeit danach zu bringen. Der Kremlchef ist der wohl mächtigste Akteur, der einen direkten Draht sowohl zum Iran als auch zu Israel hat – und seit US-Präsident Donald Trump wieder im Weißen Haus sitzt, haben sich die Beziehungen zu den USA für Moskau ebenfalls schlagartig verbessert.

Russland will Vermittler sein

Angesichts dessen hat sich Putin bereits mehrfach als Vermittler angeboten, um den Konflikt im Nahen Osten zu befrieden. Trump hatte sich dafür zunächst offen gezeigt, Putin dann aber mit Verweis auf dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine an die Seitenlinie gestellt.