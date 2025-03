Putin will Ukraine befristet unter UN-Verwaltung stellen

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 27.03.2025 - 23:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Putin - hier bei der Kranzniederlegung an einem Denkmal für gefallene Weltkriegssoldaten in Murmansk - sieht sich im Krieg gegen die Ukraine auf der Siegerstraße. (Quelle: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa/dpa-bilder)

Weil er mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nicht verhandeln will, schlägt Kremlchef Putin eine Fremdverwaltung und Neuwahlen in der Ukraine vor. Verhandeln will Putin nicht um jeden Preis.