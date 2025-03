Le Pen: Millionen Franzosen um ihre Kandidatin betrogen

Aktualisiert am 31.03.2025 - 21:35 Uhr

Aktualisiert am 31.03.2025 - 21:35 Uhr

Le Pen geht gegen das Urteil in Berufung. (Quelle: Alain Jocard/AFP/dpa/dpa-bilder)

Frankreichs Rechte Le Pen stellt sich als Opfer eines politischen Urteils dar. Sie solle als PrÀsidentschaftskandidatin eliminiert werden, glaubt sie - und stellt einen provokanten Vergleich an.

Frankreichs Rechtsnationale Marine Le Pen sieht sich nach dem Schuldspruch wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder als Opfer eines politischen Urteils. "Heute Abend gibt es Millionen von Franzosen, die empört sind, und zwar in einem unvorstellbaren Ausmaß empört sind, wenn sie sehen, dass in Frankreich, dem Land der Menschenrechte, Richter Praktiken eingefĂŒhrt haben, von denen man dachte, sie seien autoritĂ€ren Regimen vorbehalten", sagte Le Pen am Abend dem Sender TF1.