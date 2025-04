Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Immer wieder verschwinden Waffen aus der Hand der Behörden. In einem besonders schweren Fall steht in Schleswig-Holstein ein Waffensammler vor Gericht. Der macht dem LKA heftige Vorwürfe.

Der Skandal um die mehr als 150 verschwundenen Waffen in Schleswig-Holstein geht in die nächste Runde. In der kommenden Woche steht der Waffensammler Peter Frank vor dem Amtsgericht Husum. Ihm werden zahlreiche waffenrechtliche Verstöße vorgeworfen, unter anderem gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Recherchen von t-online zeigten schon in den vergangenen Jahren, dass die Ermittlungen gegen Frank fehlerhaft waren und dass beim Ausräumen seiner Waffenkammer mehr als 150 Waffen aus der Hand der Behörden abhandengekommen sind. Jetzt legen neue Recherchen nahe, dass das Landeskriminalamt Kiel sogar eine Sprengung einer angeblich scharfen Gewehrgranate vorgetäuscht haben könnte.

Der Fall Peter Frank steht stellvertretend für das fehlerhafte Arbeiten von Waffenbehörden und Landeskriminalämtern im Umgang mit privaten Schusswaffen. Bundesweit verschwinden wiederholt Waffen aus Behördenhand. Schuld sind am Ende aus Sicht der Behörden nie sie selbst.

Rückblick: 14. April 2021. Zum wiederholten Male sind die Waffenbehörde und das Landeskriminalamt Kiel zu Gast in Schwesing, einem kleinen Ort in der Nähe von Husum in Schleswig-Holstein. Am Rande des Örtchens wohnt Peter Frank, ehemaliger Soldat der Bundeswehr. Auf dem Bundeswehrflugplatz in der Nähe hat er jahrelang seinen Dienst getan, zwischenzeitlich war er auch in der Eifel stationiert. Frank hatte die höchsten Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen, zeitweise war er sogar für den Schutz der amerikanischen Atomwaffen in Deutschland verantwortlich.

Umso mehr ist er schockiert von den Vorwürfen, die ihm damals von der Waffenbehörde Husum und dem Landeskriminalamt in Kiel gemacht werden. Frank ist Waffensammler, hatte gut 1.000 Waffen in seinem Waffenraum, hauptsächlich unterschiedliche Varianten eines speziellen Gewehrs, des Karabiners 98. Frank galt jahrelang als Vorzeigewaffenbesitzer und stand im guten Austausch mit der örtlichen Waffenbehörde. Jetzt aber wirft genau diese ihm vor, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. So soll er etwa Waffen widerrechtlich umgebaut und Waffen illegal hergestellt haben.

Bei einer Durchsuchung im Februar 2021 wurden ihm nahezu alle Waffen weggenommen. Dabei jedoch sind den Behörden zahlreiche Fehler unterlaufen, wie spätere Recherchen von t-online und dem NDR-Politmagazin Panorama 3 aufdeckten: So wurden unter anderem lücken- und fehlerhafte Waffenlisten erstellt, Akten wurden manipuliert, die Richterin in einem Verfahren wurde für befangen erklärt. Zudem zeigten die Recherchen, dass das LKA und die Waffenbehörde eine scharfe Waffe aus Franks Waffenkammer nicht als solche erkannt hatten. Sie gaben die Waffe an einen Waffenbesitzer in Bayern weiter, der dann bemerkte, dass die Waffe scharf war.

Hier die gesamten Recherchen im Überblick:

An besagtem 14. April 2021 jedoch findet die Polizei bei Frank nicht nur die bereits erwähnten Gewehre, sondern, wie t-online nun erfuhr, auch alte Gewehrgranaten. Die Waffenbehörde und das LKA entscheiden, diese zu sprengen, angeblich aus Sicherheitsgründen. Ein weiterer Fehler der Behörden?

Frank kennt seine Gewehrgranaten. Es sind Sammlerstücke, die keinen Sprengstoff mehr enthalten. Um den Beamten das zu belegen, nimmt er die Granaten auseinander und schüttelt sie. Zeugen belegen t-online diesen Vorgang. Doch der LKA-Beamte soll dadurch lediglich aufgebrachter reagiert haben. Ein Spezial-Team des LKA wird gerufen, um die Granaten sicher zu sprengen. Frank ist fassungslos.