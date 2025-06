Demnach saß Vishwash Kumar Ramesh auf Platz 11A des Flugzeuges, das am Donnerstag kurz nach dem Start abgestürzt war. Die Tageszeitung "The Telegraph" schreibt, Vishwash Kumar Ramesh sei bewusstlos gewesen und erst durch die Rettungsaktionen rund um das Flugzeug wach geworden. Er werde derzeit im Krankenhaus behandelt. Wie der 40 Jahre alte Londoner den Absturz überleben konnte, ist bislang unklar.

"Ich stand auf und rannte los"

Der "Telegraph" zitiert Vishwash Kumar Ramesh mit den Worten: "Es ging alles so schnell. Als ich aufstand, waren um mich herum nur noch Leichen. Ich war verängstigt. Ich stand auf und rannte los. Überall lagen Teile des Flugzeugs um mich herum." Er habe Verletzungen im Gesicht, an der Brust und an den Füßen erlitten, mehr nicht. Der Londoner vermisse seinen Bruder, der in einer anderen Reihe des Flugzeugs seinen Sitzplatz hatte.