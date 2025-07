Welche Waffen in welcher Menge überhaupt in der Ukraine eintreffen werden, lässt sich daher bislang nur schwer vorhersagen. Die Bundesregierung hat zudem beschlossen, keine detaillierten Vorabinformationen zu deutschen Waffenlieferungen mehr zu geben.

Trump verfolgt innenpolitische Ziele

Der unorthodoxe Charakter der neuen US-Pläne hat viel damit zu tun, dass sie in erster Linie innen- und wahlpolitischen Prioritäten Trumps geschuldet sind. Insbesondere seine Zustimmung zu bezahlten Waffenlieferungen an die Ukraine ist in erster Linie eine "America First"-Politik und keine neue geopolitische Strategie. Schlimmer noch: Trumps Transaktionalismus in Sicherheitsfragen untergräbt die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Vereinigten Staaten als internationalen Partner.