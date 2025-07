Donald Trump vor Journalisten an Bord der Air Force One: Der US-Präsident will eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine erwzingen. (Quelle: Mark Schiefelbein)

US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum an Russland zur Beendigung des Ukraine-Kriegs präzisiert und die Frist offiziell auf zehn Tage festgelegt. Trump sagte am Dienstag an Bord der Air Force One auf dem Rückflug von Schottland nach Washington, Russland habe "ab heute noch zehn Tage" Zeit, um dem Krieg in der Ukraine ein Ende zu setzen. Damit läuft Trumps Ultimatum an Putin am Freitag, den 8. August ab. Sollte es bis dahin keine Vereinbarung für eine Waffenruhe oder einen Frieden geben, werde die US-Regierung Strafzölle gegen Russlands internationale Handelspartner verhängen.