Aktualisiert am 29.07.2025 - 07:43 Uhr

Aktualisiert am 29.07.2025 - 07:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Dmitri Medwedew (r.): Russlands Ex-Präsident äußert sich martialisch gegen die Vereinigten Staaten (Archivbild). (Quelle: Uncredited/Sputnik Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Zuvor hatte Trump im Bemühen um einen Frieden für die Ukraine den Druck auf Russland deutlich erhöht . Er werde die Frist von 50 Tagen bis zum Verhängen von hohen Zölle gegen Russlands Handelspartner auf nun noch "zehn oder zwölf" Tage reduzieren, sagte Trump während eines Treffens mit dem britischen Premierminister Keir Starmer . Die Zölle sollen laut Trump in Kraft treten, wenn es bis zu diesem Zeitpunkt keine Abmachung für eine Waffenruhe oder einen Frieden gibt. Trump begründete den Schritt damit, dass er von Kremlchef Wladimir Putin enttäuscht sei, der kein Entgegenkommen gezeigt habe.

Der Kreml betont wiederholt, dass er sich nicht unter Druck setzen lasse. "Russland ist nicht Israel oder gar der Iran", sagte nun auch Medwedew mit Blick auf den Nahostkonflikt , in dem die USA an der Seite Israels den Iran angegriffen hatten, um dessen Atomprogramm zu stoppen. Der 59-Jährige hat als Chef des Nationalen Sicherheitsrates weiterhin viel Einfluss in Moskau.