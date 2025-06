Auf dem Nato-Gipfel in Den Haag haben sich Europas Staats- und Regierungschefs dem Diktat Donald Trumps gebeugt. Das nahm stellenweise fast komische Züge an.

Deshalb starten die Staats- und Regierungschefs der europäischen Nato-Länder nun ein gigantisches Aufrüstungsprogramm, um ihre Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen. Spätestens ab 2035 sollen alle Mitglieder der Allianz jedes Jahr fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung und dafür nötige Infrastruktur investieren – eine Steigerung um gewaltige 150 Prozent. Dazu haben sie sich auf dem heutigen Nato-Gipfel in Den Haag verpflichtet, was ein historisches Ereignis ist.

Ein Land hingegen kam in Den Haag unter die Räder: Trump verhinderte persönlich, dass sich der Gipfel mit der Ukraine beschäftigte. Die oft beschworene Nato-Mitgliedschaft des überfallenen Landes ist praktisch vom Tisch. Präsident Wolodymyr Selenskyj durfte im Gegensatz zum Nato-Treffen im Vorjahr – damals noch unter der Führung Joe Bidens – diesmal nur am Katzentisch Platz nehmen. Da können die Europäer Merz, Macron, Starmer und Co. noch so oft ihre Unterstützung der Ukraine betonen. Wenn Trump nicht mitspielt, ziehen sie den Kürzeren.