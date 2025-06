NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) warnt SPD-Finanzminister Lars Klingbeil vor einem möglichen Bruch des Koalitionsvertrags. Er bemängelt, dass Klingbeils Haushaltsplanung keine generelle Senkung der Stromsteuer vorsieht. Mit seinen Plänen für die Bundeshaushalte 2025 und 2026 stoße Klingbeil nicht nur Handwerk, Handel und Dienstleistungsgewerbe, sondern auch Millionen Familien in Deutschland vor den Kopf, sagte Wüst dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Auch sie bräuchten dringend eine spürbare Entlastung von den viel zu hohen Strompreisen. "Mit Blick auf die Erwartungshaltung der Menschen an die neue Bundesregierung kann ich Lars Klingbeil nur davor warnen, an dieser entscheidenden Stelle einen Bruch des Koalitionsvertrags zu verursachen."

Die Stromsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die in Deutschland auf den Verbrauch von elektrischem Strom erhoben wird. Sie gehört zu den sogenannten ökologischen Steuern und ist Teil des Gesetzes zur ökologischen Steuerreform, das im Jahr 1999 eingeführt wurde. Ziel war es, den Energieverbrauch zu reduzieren und umweltfreundliches Verhalten zu fördern.

Bislang keine Reduzierung geplant

Reiche plant Konzept für Industriestrompreis

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat am Mittwoch den neuen Beihilferahmen der Europäischen Union (EU) begrüßt, der die Einführung eines durch staatliche Hilfen vergünstigten Industriestrompreises ermöglicht.

Bei Verbänden und Gewerkschaften in Deutschland stoßen die Planungen für einen Industriestrompreis auf ein geteiltes Echo. Der Zentralverband des Handwerks (ZDH) lehnte eine solche Vergünstigung generell ab. Lesen Sie hier mehr zum Widerstand gegen Reiches Pläne.

Das Wirtschaftsministerium will "ein konkretes Konzept für einen Industriestrompreis vorlegen, um die Strompreise der Unternehmen weiter schnell zu senken", teilte die CDU-Politikerin am Mittwoch mit. Im Wirtschaftsausschuss des Bundestages verwies Reiche darauf, dass die EU-Mitgliedsländer nun die Hälfte des Stromverbrauchs energieintensiver Unternehmen auf bis zu fünf Cent pro Kilowattstunde heruntersubventionieren dürften. Die EU-Kommission macht dies aber abhängig davon, dass diese Unternehmen als Gegenleistung in die Verringerung des eigenen Kohlendioxid-Ausstoßes (CO2) investieren.