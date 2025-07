So will London Flüchtlinge abschrecken

Von t-online Aktualisiert am 11.07.2025 - 00:40 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der afrikanische Milliardär Johann Rupert bei einem Rugbyspiel im britischen Twickenham (Archivbild). (Quelle: Matthew Impey/Shutterstock via www.imago-images.de)

Ein neuer Bericht zeigt: Extreme Vermögensungleichheit in Afrika wächst weiter – und gefährdet laut Oxfam die Demokratie.

Vier der reichsten Männer Afrikas besitzen gemeinsam mehr Vermögen als die Hälfte der 750 Millionen Menschen auf dem Kontinent. Das geht aus einem Bericht der Hilfsorganisation Oxfam hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Ihr Gesamtvermögen liegt laut Oxfam bei 57,4 Milliarden US-Dollar – umgerechnet rund 49 Milliarden Euro.

Namentlich nennt der Bericht den Nigerianer Aliko Dangote, den reichsten Mann Afrikas. Nach Angaben des Magazins "Forbes" gehören auch die Südafrikaner Johann Rupert und Nicky Oppenheimer sowie der Ägypter Nassef Sawiris zu den vier reichsten Personen Afrikas. In den vergangenen fünf Jahren ist ihr Vermögen laut Oxfam um 56 Prozent gestiegen.

Die vier reichsten Männer Afrikas

Aliko Dangote wurde 1957 in Kano, Nigeria, geboren und gründete 1981 die Dangote Group, ein heute multinational agierendes Industrieunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen Zement, Zucker, Salz und Lebensmittelverarbeitung. Sein wichtigstes Unternehmen, Dangote Cement, ist Afrikas größter Zementproduzent und betreibt Werke in mehreren Ländern südlich der Sahara. Er betreibt auch den größten Harnstoffgranulatkomplex Afrikas zur Herstellung von Dünger, mit einer Jahreskapazität von drei Millionen Tonnen. Er soll etwa 23 Milliarden Dollar (21,19 Milliarden Euro) Vermögen besitzen.

Der südafrikanische Milliardär Johann Rupert steht an der Spitze des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist vor allem für Marken wie Cartier und Montblanc bekannt. Richemont entstand im Jahr 1998 durch eine Abspaltung von Vermögenswerten der Rembrandt Group, die sein Vater gegründet hatte. Rupert hält sieben Prozent an der breit aufgestellten Investmentfirma Remgro, deren Vorsitzender er ebenfalls ist. Er besitzt laut "Forbes" bedeutende Anteile an mehreren Investmentfirmen und Land in Südafrika. Dort gilt er als Gegner des Frackings. Das Vermögen der Familie beträgt laut "Forbes" 14,6 Milliarden US-Dollar (etwa 13,4 Milliarden Euro).

Nicholas "Nicky" Frank Oppenheimer wurde 1945 in Johannesburg geboren und ist ein südafrikanischer Unternehmer und Philanthrop. Er stammt aus der bekannten Oppenheimer-Dynastie, die hinter dem Diamantenimperium von DeBeers steht. Laut "Forbes" gründete Oppenheimer auch die Firma Fireblade Aviation in Johannesburg, die Charterflüge durchführt. Er soll auch große Flächen an Naturschutzland in Südafrika, Botswana, Simbabwe und Mosambik besitzen. Sein Vermögen wird auf 10 Milliarden Dollar (9 Milliarden Euro) geschätzt.