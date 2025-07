Gouverneur: 17 Tote bei russischem Angriff auf Gefängnis

Seinen Angaben nach wurde das Umland der frontnahen Großstadt in der Südukraine nachts achtmal aus der Luft angegriffen, vermutlich mit Gleitbomben. In der Strafvollzugsanstalt seien Gebäude zerstört worden. Schäden gebe es auch an Privatgebäuden daneben. Die Verletzten seien medizinisch versorgt worden. Das getroffene Gefängnis befindet sich im Ort Bilenke am Ufer des Flusses Dnipro, der in dem Gebiet Stellungen der russischen und der ukrainischen Truppen voneinander trennt. In sozialen Netzwerken kam daher die Frage auf, warum die Insassen der Justizvollzugsanstalt von der Frontlinie nicht evakuiert wurden.