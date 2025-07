Ausmaß der Schäden noch völlig unklar

Erst im vergangenen Jahr hat die russische Staatsführung die in der Basis stationierte Flotte aufgestockt. Wie die australische Marine schreibt, wurden im September zwei neue nuklear betriebene Atom-U-Boote in die Basis beordert, zuvor wurde bereits ein Kampf-U-Boot der weiterentwickelten Kilo-Klasse in die Basis verlegt. Große Teile der in der Basis stationierten Boote sollen aber auch noch aus Sowjetzeiten stammen.

Baukosten von mehreren hundert Millionen Euro

Ältester Marinestützpunkt Russlands

Der Stützpunkt in Petropawlowsk-Kamtschatski wurde 1904 in Betrieb genommen und ist so der älteste Marine-Stützpunkt Russlands. Wie das "U.S. Naval Institute" schreibt, zählt die nukleare Abschreckung zu den Hauptaufgaben der Pazifikflotte, zudem ist sie für den Schutz von Offshore-Energieanlagen verantwortlich. Weitere Aufgaben der Flotte sei für russische Flaggenpräsenz im Pazifik zu sorgen – vor allem Japan und China hätten ihre Flotten in den letzten Jahren aufgerüstet.