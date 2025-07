Kohlendioxid gilt als einer der größten Klimakiller

Laut dem Umweltbundesamt hat Kohlendioxid den größten Anteil an den Treibhausgasen. Allein in Deutschland entfallen 87,1 Prozent auf das Gas. Es dauert zudem viele Jahrhunderte, bis das Gas in der Atmosphäre abgebaut wird. Anthropogenes, also durch den Menschen verursachtes Kohlendioxid wird durch die natürlichen physikalischen und biogeochemischen Prozesse im Erdsystem nur sehr langsam abgebaut. "Nach 1000 Jahren sind davon noch etwa 15 bis 40 Prozent in der Atmosphäre übrig. Der gesamte Abbau dauert jedoch mehrere hunderttausend Jahre", so die Experten des Umweltbundesamtes.