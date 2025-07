Genau das hat Jette Nietzard regelmäßig getan – in einer schwierigen Phase ihrer Partei, die selbst nach dem richtigen Kurs sucht. Bei der Bundestagswahl im Januar fuhren die Grünen große Verluste ein, in Umfragen stehen sie nur noch bei um die zwölf Prozent. Es ist auch der Preis, den sie für ihre Regierungsbeteiligung in der ungeliebten Ampelkoalition bezahlt haben. Doch der Traum, Volkspartei zu werden, dürfte noch nicht ausgeträumt sein. Das heißt aber auch, sie muss anschlussfähig in allen Altersgruppen, Regionen und Bevölkerungsschichten sein.

Grüne Jugend auf Findungskurs

Dass die Grüne Jugend mit ihrer Partei hadert, ist nicht neu. Im vergangenen Jahr trat der gesamte Bundesvorstand von allen Ämtern zurück und verließ anschließend die Partei. Die Partei sei nicht mehr links genug, so die Begründung in Kurzform für den beispiellosen Schritt. Jette Nietzard war mit ihrer Wahl zur Bundessprecherin einige Wochen später neben Jakob Blasel ein Gesicht des Neuanfangs.

Sie hätte die Grüne Jugend wieder näher an die Mutterpartei heranführen und gleichzeitig für linke Positionen innerhalb der Partei einstehen können. Auch die Partei selbst hat kein Interesse an einem neuen Zerwürfnis mit dem Nachwuchs. Nietzard hat diese Chance nicht genutzt, stattdessen provozierte sie lieber. Mit ihren Aktionen hat Nietzard keine inhaltlichen Debatten angestoßen, die die Grünen durchaus nötig hätten. Sie hat Partei und Jugendorganisation weiter voneinander entfremdet.

Klicks, Klicks, Klicks

Schlimmer noch: Nietzard hat mit ihren Provokationen in polarisierten Zeiten zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft beigetragen. Eine vergiftete Debatte, in der sachliche Argumente nicht mehr zählen, hilft am Ende denen, die die Nachwuchspolitikerin eigentlich ausbremsen will: der AfD. Wer nur auf Klicks und maximale Aufmerksamkeit um jeden Preis setzt, erweist der Demokratie einen Bärendienst. In so einem Umfeld geht es nicht mehr um Argumente.