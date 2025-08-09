Fünf Jahre nach Aufstand in Belarus Perspektivisch ein Risikofaktor

Alexander Lukaschenko: Der belarussische Machthaber ist seit mehr als 30 Jahren im Amt. (Quelle: Sergei Bobylev/dpa)

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich vor fünf Jahren mit einer offensichtlich manipulierten Wahl an der Macht gehalten und viele Widersacher seitdem ins Gefängnis gebracht. Heute ist das Land weitgehend abhängig von Russland.

Am 9. August 2025 jährt sich zum fünften Mal der friedliche Aufstand der Belarussen gegen die schamlose Wahlfälschung durch Alexander Lukaschenko im Sommer 2020. Proteste wurden damals mit Russlands Unterstützung brutal niedergeschlagen, um Lukaschenko an der Macht zu halten. Im Januar 2025 hielt Lukaschenko eine weitere Scheinwahl ab, in der er sich mit 86,82 Prozent zum Präsidenten "wiederwählen" ließ, insgesamt ist er also bereits seit 31 Jahren an der Macht.

Die Hoffnung der demokratischen Opposition auf ein Ende der seit 2020 andauernden Repressionen und auf einen Dialog mit dem Regime zur Versöhnung der Gesellschaft hat sich nicht erfüllt. Aber auch dem Wunsch Lukaschenkos nach präsidialer Legitimierung durch den Westen wurde in fünf Jahren nicht entsprochen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 2022 wird Belarus im Westen als Ko-Aggressor betrachtet und bleibt international weitgehend isoliert.

(Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung) Zur Person Gabriele Baumann leitet das Auslandsbüro Belarus der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Vilnius. Zuvor war sie für die Stiftung unter anderem in Sankt Petersburg, Kiew und Stockholm tätig.

Die demokratische Opposition im Exil konnte in der Zwischenzeit funktionierende politische Strukturen in Vilnius und Warschau aufbauen. Das Übergangskabinett fungiert als Exilregierung, das Büro der 2020 gewählten Swetlana Tichanowskaja als Präsidialadministration. Der Koordinierungsrat übernimmt die Rolle eines Parlaments und vertritt die belarussische Gesellschaft inklusive politischer Parteien und Zivilgesellschaft.

All diese Institutionen treten weitgehend geschlossen auf und verfügen im Unterschied zum Gewaltherrscher in Minsk über Anerkennung im westlichen Ausland. In vielen Parlamenten der EU-Mitgliedsstaaten, auch im Bundestag, wurden überparteiliche Gruppen von Abgeordneten "für ein demokratisches Belarus" ins Leben gerufen. Im Europarat sind die demokratischen Kräfte von Belarus in der Parlamentarischen Versammlung vertreten. Ihr Ziel ist die Erreichung der europäischen Integration ihres Landes.

Bislang sind die Möglichkeiten der Opposition, Einfluss auf die politische Situation im Land zu nehmen, sehr begrenzt. Unabhängige Medien im Exil dagegen erreichen konstant einen bedeutenden Teil der Bevölkerung in Belarus. Daneben sind soziale Medien wie TikTok oder YouTube wirkungsvolle Instrumente, um Unmut über lokale Missstände auszudrücken. Noch sind beide Kanäle nicht abgeschaltet oder als "extremistisch" verboten worden.

Doch auch für ein "Like" unter einem vermeintlich harmlosen Post verhängt das Regime drakonische Haftstrafen. Repressionen gegen die Gesellschaft sind in den letzten fünf Jahren nie zum Stillstand gekommen, gehen im Gegenteil mit zunehmender Härte weiter.

Gesellschaft gespalten bis zerrissen