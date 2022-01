Attacke, Attentat, Amoklauf

Warum die Tat von Heidelberg wohl kein "Anschlag" war

25.01.2022, 08:05 Uhr | so, dpa, lw

Mann schießt in Hörsaal um sich – junge Frau erliegt Verletzungen

In Heidelberg hat ein Mann in einem Hörsaal um sich geschossen: Drei Menschen wurden verletzt, eine Frau starb. Der Täter tötete sich selbst. Die Polizei spricht von einem Amoklauf. Was steckt hinter dem Begriff?

Attentat, Anschlag, Amok, Terror und Attacke – diese Begrifflichkeiten sorgen nicht selten für Verwirrung. Nach dem Vorfall an der Universität in Heidelberg mit mehreren Verletzten und zwei Toten (lesen Sie hier mehr dazu) stellt sich die Frage: Wann verwendet man welchen Begriff? Das sind die wichtigsten Unterschiede:

Attentat und Attentäter

Hierbei handelt es sich im engen Sinne um politisch und ideologisch motivierte Anschläge auf das Leben eines einzigen Menschen. Bei den Opfern handelt es sich oft um Personen, die im öffentlichen Leben stehen. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort "attentare" ab, was "versuchen" bedeutet.



Es ist in den Sprachgebrauch übergegangen, auch Täter von Anschlägen auf mehrere Menschen als Attentäter zu bezeichnen. Dabei spielt ein politisches Motiv oder eine Ideologie immer eine wichtige Rolle. Vor allem findet diese Bedeutung in Bezug auf islamistisch motivierte Taten Anwendung. So spricht man zum Beispiel von terroristischen Attentätern, wenn diese auf Angehörige eines ihnen verhassten Systems oder einer Religion zielen.



Bei einem Selbstmordattentat handelt es sich um ein Attentat, bei dem ein oder mehrere Täter ihren eigenen Tod in Kauf nehmen. Nach der Tat von Heidelberg hat sich der Täter nach Angaben der Polizei erschossen. Man kann dennoch nicht von einem Attentat oder Selbstmordattentat sprechen, da der Täter wahrscheinlich nicht politisch oder ideologisch motiviert war.

Anschlag

Die Begriffe Attentat und Anschlag haben dieselbe Bedeutung, wobei ein Anschlag meist eine Tat mit größerem Ausmaß meint. Ein Anschlag kann im Gegensatz zum Attentat eine Beschädigung oder Zerstörung von Objekten oder Werten bezeichnen. Deshalb spricht man zum Beispiel von einem "Anschlag auf die Pressefreiheit".



In Bezug auf den Berliner Halbmarathon im Jahr 2018 wird etwa von einer Verhinderung eines Anschlags gesprochen, weil man davon ausgeht, dass ein Angriff auf mehrere Menschen und deren Werte das Ziel gewesen sein könnte. Da die mutmaßlichen Täter eine Verbindung zur Terrororganisation Islamischer Staat haben, kann man in diesem Fall von einem geplanten Terroranschlag sprechen. Der Vorfall in Heidelberg ist weder Anschlag noch Terroranschlag, da die Tat nach aktuellem Stand nicht ideologisch motiviert war.

Amoklauf und Amokfahrt

Amok geht auf den malaiischen Begriff "amuk" zurück, der "wütend" oder "rasend" bedeutet. Bei Amokläufen oder -fahrten handelt es sich um Angriffe auf mehrere Menschen mit Tötungsabsicht. Beim Amok geht man zumeist von Tätern aus, die psychisch schwer gestört sind. Zum Gesundheitszustand des Täters von Heidelberg ist bislang noch nichts bekannt.



Bei einem Amoklauf bewegt sich der Täter zu Fuß, bei einer Amokfahrt mit einem Fahrzeug.

Terror und Terroristen

Terror, Terrorismus, Terroranschlag, Terrorakt, Terroristen – alle diese gehen auf das lateinische Wort "terrere" zurück, was übersetzt "erschrecken" oder "einschüchtern" bedeutet. Der Begriff des Terrors wird für verschiedene Verbrechen verwendet. Oft werden mit Terror aktuell islamistische Täter verbunden. Dabei ist der Begriff breitgefächert und findet unterschiedliche Anwendung. So können Attacken auf Zivilisten mittels Bomben, Attentate auf Politiker oder die Zerstörung von Gebäuden als Terror bezeichnet werden.

Personen, von denen Terror ausgeht, werden als Terroristen bezeichnet. Sie sind politisch-ideologisch oder politisch-religiös motiviert und sind oft Mitglied einer Organisation oder Zelle. Der Begriff wird oft politisch instrumentalisiert. So bezeichnet etwa die Türkei pauschal alle kurdischen Kämpfer in Syrien als Terroristen. Ebenso tun es Russland und das Assad-Regime mit allen ihnen gegenüberstehenden Rebelleneinheiten. In der Ukraine wiederum wurden die prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine von ukrainischen Politikern auch als Terroristen bezeichnet.



Da man bei dem Amoklauf von Heidelberg bisher von keinem politischen Motiv ausgeht, kann man diesen nicht als Terror und den Täter nicht als Terroristen bezeichnen. Beim Halbmarathon in Berlin hingegen ging die Polizei von Kontakten der festgenommenen Personen mit dem Islamischen Staat aus.

Attacke

Wenn das Motiv und die Details zu einer Tat und Täter nicht bekannt sind, kann man grundsätzlich immer von einer Attacke sprechen. Der Begriff fasst alle genannten Fälle zusammen. Egal ob es sich um Terroranschläge, Amokläufe oder Selbstmordattentate handelt: Alle sind eine Attacke, die ein bestimmtes Ziel verfolgt.