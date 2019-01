Weltstrafgericht

Den Haag: Überraschender Freispruch für Ex-Präsident Gbagbo

15.01.2019, 15:45 Uhr | dpa

Laurent Gbagbo, ehemaliger Präsident der Elfenbeinküste, betritt den Gerichtssaal des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Foto: Peter Dejong/AP POOL. (Quelle: dpa)

Den Haag (dpa) - Das Weltstrafgericht hat den früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, überraschend freigesprochen.

Sieben Jahre nach seiner Festnahme ordneten die Richter am Dienstag in Den Haag die Freilassung des 73-jährigen Ex-Politikers an. Gbagbo musste sich seit 2016 wegen schwerster Verbrechen nach der Präsidentenwahl 2010 vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten. Auch der mitangeklagte frühere Jugendminister Charles Blé Goudé (47) wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen.

Die Anklage habe nicht genügend Beweise vorgelegt, urteilten die Richter und gaben damit einem Antrag der Verteidiger statt. Der Freispruch ist ein schwerer Rückschlag für die Anklage. Das Verfahren gegen beide Angeklagte war noch nicht abgeschlossen. Gbagbo war das erste ehemalige Staatsoberhaupt, dem das Weltstrafgericht den Prozess gemacht hatte. Die Anklage kann Berufung gegen das Urteil einlegen.

In der westafrikanischen Elfenbeinküste wurde der Freispruch von den großen Parteien begrüßt. Ein Sprecher von Gbagbos FPI, Assoa Adou, sagte, es sei noch nicht klar, ob Gbagbo 2020 wieder als Kandidat bei der Präsidentenwahl antreten werde. Die Frau des Expräsidenten, Simone Gbagbo erklärte, sie habe nie an einem Freispruch gezweifelt.

Die Anklage lastete Gbagbo unter anderem die Verantwortung für Morde und Vergewaltigungen an. Er hatte 2010 die Präsidentenwahl verloren, sich aber geweigert, für seinen Nachfolger Präsident Alassane Ouattara Platz zu machen. Bei dem bis April 2011 dauernden Konflikt waren rund 3000 Menschen getötet worden.