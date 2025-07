Chemiewaffenverbot

Die Chemiewaffenkonvention verbietet seit 1997 Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Besitz und Weitergabe von chemischen Kampfstoffen. Die Überwachung überliegt der unabhängigen Behörde OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – Organisation für das Verbot von Chemiewaffen) in Den Haag. In Deutschland hatte die US-Armee C-Waffen im Depot Clausen in Rheinland-Pfalz gelagert, sie wurden 1990 in der Operation "Lindwurm" abgezogen und vernichtet. Erstmals eingesetzt wurden C-Waffen im Ersten Weltkrieg von Deutschland. Als "Vater des Gaskriegs" gilt der Chemiker Fritz Haber, der später für die Entwicklung der Ammoniaksynthese am BASF-Standort in Ludwigshafen den Chemie-Nobelpreis erhielt.