Newsblog zur US-Politik Trump will 250. Geburtstag der USA mit Kampfsportevent feiern

Von t-online Aktualisiert am 04.07.2025 - 07:53 Uhr Lesedauer: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump gratuliert dem UFC-Sportler Kevin Holland nach einem gewonnenen Kampf Anfang Juni in New Jersey (Archivbild): Lässt Trump bald einen solchen Käfig vor dem Weißen Haus aufstellen? (Quelle: IMAGO/White House/imago)

Die USA werden im kommenden Jahr 250 Jahre alt. Für das Jubiläum hat Präsident Donald Trump bereits Pläne. Alle Entwicklungen zur US-Politik im Newsblog.

Freitag, 4. Juli

Trump will 250. Geburtstag der USA mit Kampfsportevent feiern

US-Präsident Donald Trump erwägt, anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten eine Kampfsportveranstaltung am Weißen Haus in Washington auszurichten. Das erklärte der Republikaner in einer Rede vor Anhängern in Iowa am Donnerstag (Ortszeit). Seinen Vorstellungen nach könnten bis zu 20.000 Zuschauer einem Kampf der Mixed-Martial-Arts-Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC) beiwohnen. "Auf dem Gelände ist reichlich Platz", erklärte der US-Präsident.

Trump gilt als großer Fan des Mixed Martial Arts (MMA) und besuchte wenige Tage nach seinem Wahlsieg im November einen Kampf in New York, wo er neben UFC-Präsident Dana White saß. White zählt zu Trumps Vertrauten und unterstützte ihn mehrfach öffentlich. Unmittelbar nach seinem Wahlsieg trat White mit Trump und seiner Familie auf einer Bühne auf. Die USA feiern am 4. Juli 2026 ihr 250-jähriges Bestehen. Dazu soll es landesweit eine Reihe an Veranstaltungen geben.

Trump erhöht Eintrittspreise für Ausländer in Nationalparks

Für den Besuch eines Nationalparks in den USA sollen ausländische Touristen künftig mehr Eintritt zahlen. Das Weiße Haus veröffentlichte ein entsprechendes Dekret von US-Präsident Donald Trump. Der Republikaner sagte in einer Rede vor Anhängern in Iowa, dass die Eintrittspreise für Amerikaner zugleich niedrig gehalten würden. Er verband seine Ankündigung mit seinem bekannten Slogan "America first" (Amerika zuerst).

Den Angaben des Weißen Hauses zufolge sollen die erhöhten Einnahmen von ausländischen Touristen Hunderte Millionen US-Dollar für Naturschutzprojekte einbringen und einen Rückstau bei der Instandhaltung abbauen. Das Weiße Haus sprach auch von mehr Fairness für die Amerikaner. Sie finanzierten mit ihrem Steuergeld die Nationalparks und müssten derzeit dasselbe zahlen – unterm Strich insgesamt also mehr bezahlen als ausländische Besucher.

Trump will Handelspartner ab Freitag über US-Zölle informieren

Knapp eine Woche vor Ablauf einer von US-Präsident Donald Trump gesetzten Frist im Zollstreit hat dieser angekündigt, seine Handelspartner vermutlich ab Freitag über die für sie geltenden Strafzölle zu informieren. "Ich neige dazu, einen Brief zu verschicken und ihnen mitzuteilen, welche Zölle sie zahlen werden", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten. Das sei viel einfacher. "Wir werden ein paar Briefe verschicken, wahrscheinlich ab morgen", fügte Trump hinzu.

Am 9. Juli läuft eine von Trump gesetzte Frist im Zollstreit mit zahlreichen Handelspartnern, darunter die EU, ab. Die betroffenen Staaten versuchen nun, Vereinbarungen mit den USA zu treffen, um höhere Zölle abzuwenden. US-Beamte haben signalisiert, dass in den kommenden Tagen mehrere Handelsabkommen angekündigt werden könnten.