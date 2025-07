Darum ist die Kugel Eis so teuer geworden

Von t-online , sic 03.07.2025 - 12:25 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Palästinenser stehen im Gazastreifen zur Verteilung von Essen an (Archivbild): US-Sicherheistkräfte sollen dabei mit der israelischen Armee zusammenarbeiten. (Quelle: IMAGO/Moiz Salhi/imago)

Für Millionen Menschen ist die Situation im Gazastreifen prekär. Sicherheitskräfte einer US-Firma halten die Menschen an Verteilzentren für Hilfsgüter in Schach – und schießen dabei wohl sogar in die wartende Menge.

US-Sicherheitskräfte, die im Gazastreifen die Verteilung von Hilfsgütern überwachen, setzen offenbar scharfe Munition, Blendgranaten und Pfefferspray gegen hungernde Palästinenser ein. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Zwei US-Auftragnehmer, die anonym bleiben wollen, beschrieben die Einsätze als "gefährlich und verantwortungslos". Dies geht aus Zeugenaussagen und Videomaterial hervor, die der AP vorliegen.

Demnach feuerten die Sicherheitskräfte bei der Ausgabe von Hilfsgütern teils wahllos in die Luft, auf den Boden und in Richtung der Menschenmenge. In einem Fall habe ein Auftragnehmer gesehen, wie jemand getroffen zu Boden ging. "Es gibt unschuldige Menschen, die verletzt werden. Schlimm. Unnötig", sagte einer der Auftragnehmer der AP.

Die Vorfälle sollen an Verteilzentren der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) stattfinden – einer US-Organisation, die im Februar gegründet wurde und laut eigenen Angaben in Kooperation mit dem israelischen Staat Hilfsgüter verteilt. Die US-Regierung hat der Organisation im Juni 30 Millionen Dollar zugesagt. Andere Geldgeber sind nicht bekannt.

"Ich glaube, du hast einen getroffen"

Israel hatte Anfang März eine Blockade für Hilfslieferungen in den Gazastreifen verhängt. Erst Ende Mai wurde die Blockade teilweise wieder aufgehoben. Daraufhin nahm die GHF ihre Arbeit auf und eröffnete vier Verteilzentren im Süden und im Zentrum des Palästinensergebiets.

Videos zeigen, wie Palästinenser zwischen Metallgittern um Lebensmittel kämpfen, während Schüsse und Explosionen zu hören sind. In einem der Videos feuern Sicherheitskräfte offenbar aus einer erhöhten Position in Richtung einer Menge, die gerade Essen erhalten hatte. "Ich glaube, du hast einen getroffen", sagt ein Mann in englischer Sprache. Ein anderer antwortet: "Hell, yeah, boy!"

Die beauftragte Logistikfirma Safe Reach Solutions (SRS) weist die schweren Vorwürfe zurück. Es habe bislang keine ernsthaften Verletzungen gegeben, erklärte ein Sprecher der AP. Scharfe Munition sei in den Boden und weg von Menschen abgefeuert worden – in Situationen "größter Verzweiflung", um die Sicherheit zu gewährleisten.

Wohl bereits mehr als 57.000 Palästinenser getötet

Gaza leidet seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 unter einer katastrophalen humanitären Lage. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens sind seit Beginn des Krieges mehr als 57.000 Palästinenser getötet worden. Das Ministerium unterscheidet dabei nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. Israel bestreitet, absichtlich auf Zivilisten zu schießen, und spricht von Warnschüssen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Vereinten Nationen, deren Hilfslieferungen Israel zuvor blockiert hatte, setzen bei ihren Einsätzen keine bewaffneten Wachen ein. GHF soll das UN-System ersetzen. Nach Angaben von Palästinensern wird auf den Straßen zu den Verteilzentren fast täglich geschossen. Hunderte Menschen seien getötet oder verletzt worden, so das Gesundheitsministerium in Gaza.

Erst am Donnerstag soll es erneut zu Toten durch israelische Angriffe gekommen sein. 63 Menschen seien seit dem Morgen getötet worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise. Viele der Opfer hätten in verschiedenen Gebieten auf Hilfsgüter gewartet. Ob sie auf UN-Lieferungen oder Hilfspakete der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) warteten, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

