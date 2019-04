Nach Turnbull-Sturz

Australien wählt am 18. Mai - Extrem kurzer Wahlkampf

11.04.2019, 07:18 Uhr | dpa

Australiens Premierminister Scott Morrison im Parliament House in Canberra. Morrison gab bekannt, dass die Parlamentswahl in Australien am 18.05.2019 stattfinden wird. Foto: Lukas Coch/AAP. (Quelle: dpa)