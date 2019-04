Humanitäre Unterstützung

Rotes Kreuz verteilt erste Hilfsgüter in Venezuela

17.04.2019, 09:16 Uhr | dpa

Das Rote Kreuz hat erste Hilfsgüter in Venezuela verteilten dürfen. Hier stehen Menschen in Caracas an für Trinkwasser und Tabletten zur Wasserreinigung. Foto: Ruben Sevilla Brand. (Quelle: dpa)