Skandal-Äußerung

Duterte: Mit schönen Frauen von Homosexualität "geheilt"

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat mit einer Äußerung für Empörung gesorgt: Er behauptet, sich selbst von seiner Homosexualität geheilt zu haben – mit einem Trick.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte behauptet, er sei früher homosexuell gewesen und konnte sich selbst "heilen" – mithilfe schöner Frauen. Das berichtete er laut "New York Times" vor einem philippinischen Publikum bei einer Veranstaltung in Japans Hauptstadt Tokio.

Duterte ist bekannt für seine provokanten Äußerungen. So habe er politische Gegner in der Vergangenheit immer wieder als homosexuell bezeichnet, um sie zu beleidigen, heißt es in der "New York Times" weiter. Obwohl er sich wiederholt negativ über Homosexuelle geäußert hat, gibt er an, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu unterstützen, was ihm in seinem Heimatland Zuspruch von Aktivisten gebracht hat.







Die aktuelle Äußerung jedoch werde stark kritisiert, schreibt die "Times". Die Weltgesundheitsorganisation hat 1992 Homosexualität aus der Liste der Krankheiten gestrichen.