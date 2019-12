Umstrittene Justizreform in Polen

Das steht im "Maulkorb-Gesetz"

Die polnische Regierung boxt den Umbau des Justizwesens weiter durch. Jetzt hat das PiS-dominierte Parlament ein Gesetz zur Disziplinierung der Richter durchgewunken. Es bedeutet nichts weniger als den Abschied von der Gewaltenteilung.

Polens Richter müssen sich auf noch härtere Zeiten einstellen. Das von der rechtskonservativen Partei PiS dominierte polnische Parlament (Sejm) hat ein Gesetz verabschiedet, das die Richter des Landes disziplinieren soll. Kritische Richter können demnach bestraft oder sogar entlassen werden.

Die PiS-Fraktion hatte den Gesetzentwurf erst Mitte Dezember ins Parlament eingebracht. Bereits eine Woche später ist er nun durchgewunken worden. Die Dringlichkeit zeigt eines: Gegner sollen keine Möglichkeit haben, sich gegen das Gesetz zu formieren und juristische Optionen auszuloten.

Was steht genau im Gesetz?

Wenn Richter die Legalität oder die Entscheidungskompetenz eines anderen Richters, eines Gerichts oder einer Kammer infrage stellen, dann müssen sie laut Entwurf künftig mit Geldstrafen, Herabstufung oder sogar mit Entlassung rechnen. Auch dürfen sie sich nicht politisch betätigen und müssen angeben, in welchen Berufsorganisationen und Bürgerinitiativen sie aktiv sind.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Disziplinarverfahren drohen, wenn Richter die rechtmäßige Berufung anderer Richter überprüfen. Ebenso für die Anwendung und Einhaltung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) und Resolutionen des polnischen Obersten Gerichts. Zurechtgewiesen wird auch, wer die polnische Verfassung direkt anwendet – es sei denn, das polnische Verfassungsgericht spricht sich in dem Fall ebenfalls dafür aus. Nur: Das Verfassungsgericht steht bereits unter der Führung von Richtern, die der PiS wohlgesonnen sind. All dies bedeutet auch, dass der Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht untergraben wird. Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts ist auch in der nationalen polnischen Verfassung festgehalten.

. Ein Richter gilt fortan als Person, die vom Präsidenten ernannt worden ist. Mit dieser Definition möchte die PiS verhindern, dass die Ernennung von Richtern angezweifelt werden kann. Die Richter werden standardmäßig vom Landesjustizrat berufen, die Vereidigung nimmt der Präsident vor. Doch der Landesjustizrat steht in der Kritik, weil seine Mitglieder vom Parlament bestimmt werden – wo die PiS über eine bequeme absolute Mehrheit verfügt. Die verfassungsgemäße Trennung von Judikative und Legislative ist damit nicht gegeben. Mit der neuen Definition, die den Richter direkt an den Präsidenten koppelt , umgeht die PiS also die Kritik des EuGH, der genau diese fehlende Trennung moniert hat.

Alle anhängigen Rechtsmittelverfahren gegen Ausschreibungen für Richterposten werden eingestellt . Die Gerichte können also nicht mehr selbst entscheiden, selbst wenn sie zuvor den EuGH angerufen hatten. Ziel dieses Vorstoßes: PiS-freundliche Richter sollen nicht mehr von Entscheidungen ausgeschlossen werden können.

Die Richter müssen Rechenschaft ablegen über die Mitgliedschaft in Nichtregierungsorganisationen und über ihre eigene Aktivität darin. Außerdem sollen Informationen darüber veröffentlicht werden, wie sich Richter im Internet verhalten und welche Vermögen sie besitzen – einsehbar für jeden.

In den vergangenen Tagen sind in ganz Polen Tausende Menschen gegen die Gesetzesreform auf die Straßen gegangen. Sie skandierten "Freie Gerichte!" und "Verfassung!". "Wir werden wie Verbrecher behandelt", klagte eine Richterin aus Danzig. Oppositionelle Medien sprechen von einem "Unterdrückungsgesetz". Auf die Kritik hin sprach Justizminister Zbigniew Ziobro (PiS) von den Richtern als einer "außergewöhnlichen Kaste", die ihre Privilegien schütze. Man lebe in einer "Richterkratie", es sei Zeit, dies zu beenden. Den Beliebtheitswerten der PiS hat die Reform jüngsten Umfragen zufolge nichts anhaben können.

PiS-Gegner dagegen nennen die Reform einen "Maulkorb" für die Richterschaft, die sich zunehmend gegen den Umbau des polnischen Staates durch die Rechtskonservativen stellt. Doch bislang findet die PiS-Partei, die auch seit den jüngsten Parlamentswahlen im Oktober über eine absolute Mehrheit im Sejm verfügt, immer noch Wege, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Das neue Gesetz ist eine wichtige Säule dabei. Wie die Partei das Land umgestaltet, lesen Sie hier.

Zuletzt war die Regierung mit dem Plan gescheitert, eine eigenständige Disziplinarkammer für Richter einzurichten – dies sei nicht rechtmäßig, urteilte das Oberste Gericht. Doch das Gremium dürfte nun, mit dem neuen Gesetz, selbst nicht mehr viel ausrichten können. Dafür droht nun umso mehr Ungemach aus Brüssel, wo die Stimmen lauter werden, die Polen die finanziellen Mittel der EU streichen wollen, sollte sich das Land nicht an die rechtsstaatlichen Standards der Gemeinschaft halten. Allerdings hat sich die PiS-Regierung in der Vergangenheit wenig beeindruckt gezeigt von solchen Drohungen.