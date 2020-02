Boris Johnson plant drastische Einschnitte bei der BBC

Sie ist eine der angesehensten Rundfunkanstalten der Welt: die BBC in Großbritannien. Wenn es nach Boris Johnson geht, könnte es damit bald vorbei sein. Denn der Premierminister will einsparen bei der Medienanstalt.

Boris Johnson scheint es auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk des Landes abgesehen zu haben – die British Broadcasting Corporation, kurz BBC. In einem Interview mit der Zeitung "Sunday Times" ließ ein Regierungsmitarbeiter durchblicken, was der Premier vorhat: Die Gebührenpflicht für jeden britischen Haushalt soll abgeschafft werden.

Dadurch käme es zu einem drastischen Einbruch des Budgets – die Folge wäre ein stark verkleinertes Angebot. Als Alternative soll ein Abo-System, ähnlich wie bei dem Streamingdienst Netflix, die Arbeit der Sender finanzieren.

Wenn die Pläne so umgesetzt würden, käme dies einer Zerschlagung der Organisation gleich, so Kritiker. Als Grund für die feindliche Haltung des britischen Premiers gegenüber der BBC sehen sie die kritische Berichterstattung der Rundfunkanstalt über Johnson vor der Wahl im letzten Jahr.

“We will whack it” - nameless source on killing off the BBC as it exists. Thing is, it’s our BBC, not Boris Johnson’s or Dominic Cummings’s. Murdoch rubbing his hands. Fox News is the future unless we fight this. pic.twitter.com/UiSVwtuHjT