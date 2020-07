Wegen Vergewaltigungsvorwurf

Frankreichs Innenminister sieht sich als "Opfer einer Menschenjagd"

16.07.2020, 15:46 Uhr | AFP

Er steht wegen Vergewaltigungsvorwürfen in der Kritik, doch der französische Innenminister Darmanin sieht sich als Ziel einer Verleumdung. Präsident Macron stärkt ihm den Rücken, Feministinnen fordern seine Entlassung.

Der unter Vergewaltigungsverdacht stehende französische Innenminister Gérald Darmanin sieht sich als "Opfer einer Menschenjagd". Er sei "Ziel einer Verleumdung", sagte der 37-Jährige am Donnerstag dem Radiosender Europe 1. Die französische Justiz ermittelt gegen Darmanin, weil ihm eine frühere Prostituierte vorwirft, sie 2009 vergewaltigt zu haben. Feministinnen fordern deshalb seine Abberufung.

Rückendeckung von Macron

Darmanin dankte Präsident Emmanuel Macron in dem Interview für seine Unterstützung. Der Staatschef hatte am Dienstag in einem Fernsehinterview die "Unschuldsvermutung" geltend gemacht. Macron sagte, er habe "von Mann zu Mann" mit Darmanin gesprochen und glaube ihm. "Ich teile aber die feministische Sache", betonte der Präsident.

Die Justiz hatte die Ermittlungen gegen Darmanin im Februar wieder aufgenommen, offiziell beschuldigt ist er bisher allerdings nicht. Die Klägerin hatte ihren Vorwurf gegen Darmanin 2018 erhoben, nach dessen Eintritt als Haushaltsminister in Macrons Regierung und neun Jahre nach der mutmaßlichen Tat.

Nach ihrer Darstellung verlangte Darmanin als damaliger Rechtsberater der regierenden Konservativen von ihr Sex im Gegenzug für juristische Hilfe. Auch eine zweite Frau warf Darmanin 2018 Nötigung zum Sex vor, die Ermittlungen wurden aber mangels Beweisen eingestellt.