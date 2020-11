Nach Corona-Kontakt

WHO-Chef begibt sich in häusliche Quarantäne

02.11.2020, 02:42 Uhr | dpa

"Es geht mir gut und ich habe keine Symptome, aber ich werde mich in den kommenden Tagen selbst unter Quarantäne stellen und von zuhause aus arbeiten, so wie es die WHO-Richtlinien vorsehen", so Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa. (Quelle: dpa)